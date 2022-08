Delfi ja Levadia alustasid omavahelist koostööd

Levadia ametliku meediapartnerina pakub Delfi võimalust klubil enda kodumänge ja muud olulist infot uudisteportaalis reklaamida. Levadia pakub omakorda Delfile väljundit kodumaises jalgpallis ning edaspidi leiab Delfi logo nii Levadia mängupükstelt kui ka väljaku äärest. Samuti hakatakse koostööd tegema erineva sisu tootmisel.



FCI Levadia turundusjuht Alen Stepanjan usub, et alanud koostöö saab olema kasulik mõlemale poolele: „Meil on äärmiselt hea meel, et oleme leidnud Delfiga sünergia arendamaks Levadiat kui brändi ning tuua Eesti klubijalgpalli laiemale sihtgrupile lähemale. Nii Delfi kui Levadia on Baltimaade mõistes omas valdkonnas tippnimed ning usume, et kahe eduka kaubamärgi ühinemisel on mõlemal osapoolel avanenud võimalus kasvada efektiivsemalt ja kiiremini. Tugeva partneri lisandumisel on märkimisväärne tähtsus Levadia uuel ajastul!“



„Delfil on suur rõõm teha koostööd Eesti ühe tituleerituima klubiga,“ tunnistab venekeelse Delfi peatoimetaja Andrei Šumakov. „Teatavasti on suvine aeg jalgpallis üleminekute aeg. Olen kindel, et meie „transfer“ on mõlemale poolele kasulik ja edukas. See peaks meeldima eelkõige sellele osale Delfi publikust, kes on alati soovinud saada kiiret ja eksklusiivset teavet Eesti jalgpalli kohta.“



1998. aastal asutatud FCI Levadia on Eesti üks edukamaid jalgpalliklubisid, olles 10 korral kroonitud Eesti meistriks. Lisaks leiab Levadia auhinnakapist 10 karikavõistluste trofeed ja 8 Superkarika võidukarikat.



Delfi näol on tegu Eesti suurima uudisteportaaliga, kust leiab kõige kiirema ülevaate päeva põletavamatest teemadest – nii poliitikas, spordis kui ka meelelahutuses toimuvast. Samuti koondab Delfi kokku Eesti 11 tippväljaande sisu ning pakub palju põnevat lugemist erinevates teemaportaalides.