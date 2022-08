Rapla korvpallimeeskond palkas Bosnia koljati

„Tomic on mees kes, suudab meeskonda vedada ka rasketel hetkedel. Saime korvi alla juurde võimu ja jõudu. Lisaks ka kogemust, mida ta on mitmetes liigades mängides kogunud. Ta avab meile palju võimalusi ründes, luues olukordi endale või tekitades neid ka tagamängijatele. Meil on nüüd jõuline mängija, kes suudab ka kaitsta low-post’i ja kontrollida meie valitud kaitset. Usun, et ta on suur väärtus meie meeskonnale,“ sõnas Dedic klubi pressiteate vahendusel.