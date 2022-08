FOTO | Lappi lendas testisõidul masinaga sügavale kraavi

Toyota pressiesindaja kinnitas Rallit.fi -le, et foto Lappi avariist on ehtne. Lappi ja tema kaardilugeja Janne Ferm olid testisõidul tõesti teelt välja kihutanud, kuid mõlemad mehed jäid terveks.

Tema sõnul otsustas Toyota meeskond juba enne Lappi väljasõitu, et vihmase ilma tõttu MM-sarja liider Kalle Rovanperä ja jaapanlane Takamoto Katsuta rajale ei tule ning nende test lükatakse päeva võrra edasi. Rovanperä testib autot reedel ja Katsuta laupäeval.

„[Lappi] auto palju kannatada ei saanud. See ei mõjuta testimist, välja arvatud asjaolu, et mehaanikud said veidi rohkem tööd teha,“ lisas tiimi pressiesindaja.