Kerr Kriisa arvati EMi kümne tõusva tähe hulka

Lisaks Kriisale on nimekirjas Franz Wagner (Saksamaa), Deni Avdija (Iisrael), Alperen Sengun (Türgi), Theo Maledon (Prantsusmaa), Nico Mannion (Itaalia), Rokas Jokubaitis (Leedu), Usman Garuba (Hispaania), Karlo Matkovic (Horvaatia) ja Keye Van Der Vuurst de Vries (Holland).

Portaal kirjutab 21-aastase Kriisa kohta järgmist: „Kerr Kriisa jaoks on FIBA EuroBasket 2022 esimene võimalus mängida Euroopa pinnal alates 2020. aastast. Juuniorina paistis Eesti tagamängija silma mitmel FIBA noorte meistrivõistluste turniiril, kuid kaks aastat tagasi liikus ta ookeani taha, et esindada Arizona ülikooli. Oma teisel hooajal viskas ta seal keskmiselt 9,7 punkti, andis 4,7 korvisöötu ja tabas kolmeseid 34%-ga (võttes mängus keskmiselt seitse viset), aidates oma meeskonnal NCAA turniiril jõuda 16 parema hulka. Eesti täiskasvanute koondises pole Kriisa saanud siiani veel suurt mõju avaldada, kuid sel suvel see kindlasti muutub, sest koondis jääb lootma nii noormehe oskusele kaugelt tabada kui mängu üles ehitada, mille abil õnnestub tal mängu tuua Eesti staartsenter Maik-Kalev Kotsar.“