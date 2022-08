Võistluste ülekanne on tasuta nähtav kõigile Delfi Kogupaketi tellijatele.

Reedeste kiiruskatsete järel juhib võistlust Gregor Jeets (Škoda Fabia Rally2 EVO), kelle edu lätlase Emils Blumsi (Mitsubishi Lancer Evo IX) ees on 13,8 sekundit. Kolmas on Timmu Kõrge (+22,3, Mitsubishi Lancer Evolution X) ja neljas Robert Virves (+24,1, BMW M3).