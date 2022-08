Võistluste ülekanne on tasuta nähtav kõigile Delfi Kogupaketi tellijatele. Võistluse otseblogi saab jälgida SIIT .

Reedeste kiiruskatsete järel juhib võistlust Gregor Jeets (Škoda Fabia Rally2 EVO), kelle edu lätlase Emils Blumsi (Mitsubishi Lancer Evo IX) ees on 13,8 sekundit. Kolmas on Timmu Kõrge (+22,3, Mitsubishi Lancer Evolution X) ja neljas Robert Virves (+24,1, BMW M3).