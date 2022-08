Pealtvaatajad on rallile igati teretulnud, kuid kiiruskatsed on tasulised ja külastajatel tuleb soetada pääse hinnaga 10€, mis kehtib kõikidel katsetel. Piletid on müügil Lõuna-Eesti ralli võistluskeskuses (Räpina maantee 16, Võru) alates neljapäevast, 25. augustist 2022 ning müügipunkt on avatud vastavalt võistluskeskuse avamisaegadele. Pääsmeid on võimalik soetada ka lisakatsetele viivatelt ligipääsuteedelt, kuid korraldaja palub arvestada asjaoluga, et kaardimakse võimalused on limiteeritud ja kiirema teeninduse huvides tasub varuda sularaha. Võru linnakatse ja ralli hoolduspark on aga kõikidele huvilistele tasuta.