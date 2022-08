VIDEO | Kriisa ja Doncici sõnelus lööb sotsiaalmeedias laineid: ma armastan tema kajastamist!

„Polnud midagi erilist. Me oleme noor meeskond, nagu kõik teavad. Me ei lase endale peale astuda. Siis oleks me võinud Eestisse jääda ja mitte üldse tulla. Me oleme underdog'id. Kui keegi meile midagi ütleb, siis ütleme vastu. Doncic näitas, et tema pähe on päris lihtne pääseda, aga ta on hea mängija,“ andis Kriisa pressikonverentsil mõista, et mingit aukartust ta Doncici vastu ei tundnud.