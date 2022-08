AMETLIK | Audi liitub vormel-1 sarjaga: see on meie spordiala jaoks suur hetk!

„Olen ülimalt rõõmus, et saan tervitada vormel-1 sarjas legendaarset ja innovaatilist autobrändi Audit. See on meie spordiala jaoks suur hetk, mis näitab ilmekalt, et meie globaalne platvorm on tugevam kui eales varem,“ rääkis F1-sarja tegevjuht Stefano Domenicali.