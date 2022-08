Colombialanna sai teise võimaluse ning hakkab Jüri Vipsiga mõõtu võtma

29-aastase Calderoni jaoks pole tegu sugugi mitte esimese visiidiga vormel-2 sarja, sest ta tegi 2019. aastal Ardeni meeskonnas kaasa ka täispika hooaja. Tõsi, toona Calderonil punktiarvet avada ei õnnestunudki, kuid samas sai temast Bakuu tänavaringrajal esimene naine, kes on kunagi vormel-2 sõitu juhtinud.

„Ma olen väga tänulik ja õnnelik, et saan uuesti võistelda. Poleks eales arvanud, et mulle antakse teine võimalus. Ma tundsin, et mul jäid 2019. aastal mõningad asjad lõpetamata ning olen seega tagasituleku üle väga õnnelik,“ rääkis Calderon.