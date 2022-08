DELFI CELJES | Siim-Sander Vene: lasta endale 104 punkti visata on ikka palju

„Lauavõitlust rõhutasime enne mängu, aga jäime suhteliselt sarnaste gabariitidega tiimi vastu väga suurelt alla. See on üks koht, millega ei saa rahul olla. Rünnakul viskasime 83 punkti, aga teadsime, et Sloveenia pole kaitses kõige kangem punt. Ise 104 punkti lasta on ikka palju,“ rääkis Vene.

„Kaitselauas tekkisid meil „mina võtan, sina võtad“ kõhklemised. Lõpuks korjas hoopis Sloveenia kõik ära. Eks paljud visked põrkasid kaugele ka. Nendega jäime ka päris palju hätta. Ma ei tea miks või kuidas lauas me nii suurelt alla jäime. Mingil hetkel mängu ajal ei tundunud, et allajäämine nii suur on. Aga numbrid ei valeta,“ lisas ta.

Ei valetagi. Eesti sai kätte vaid 19 kaitselauda, Sloveeniale kogunes ründelaudu peaaegu sama palju. Positsioonirünnaku kaitsmisega sai Eesti Vene hinnangul seevastu rahuldavalt hakkama.

„Kaitseplaani täitmisega saime enam-vähem hakkama. Mingil määral on ka see lauavõitluse kaotamise põhjuseks, et kui läheb palju vahetamiseks, võivad ründelauad kätte maksta. Aga taktikaliste asjade vastu me väga palju ei eksinud. Sloveenia sai õigel ajal paar lihtsat ja kiiret korvi, mis tulid meie lolluse pealt. Kas keegi magas maha või need samad ründelauad, kust tulid kerged korvid. Selle pealt said nad vahe sisse,“ selgitas Vene.

Luka Doncici platsil viibimise ajal jäi Sloveenia kuue punktiga plussi, aga koguni viie vastase pluss-miinus näitaja oli 17 või enam. Nad kõik sekkusid kusjuures pingilt.

„Sloveenia mängib kahte erinevat mängu – ühte, kui Doncic on väljakul ja teist, kui teda pole. Aga kui me teist korda mängiks, siis ma ei oska öelda, et see samamoodi läheks. Kipun arvama, et Doncici väljakul olles tekkinud väiksem miinus võib olla juhuslik. Aga kes teab, võib-olla meile sobib kaitses nii rohkem, kui üks mees on taga, kes üksinda toimetab. Ehk oleme siis paremini fookuses ja hoiame asjad paremini kontrolli all,“ lausus Vene.