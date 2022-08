Kerr Kriisa sõnavahetusest Donciciga: me ei lase endale peale astuda!

„Sloveenia suguste meeskondade vastu on raske kaotusseisust end tagasi mängu võidelda. Me ei tohiks lasta neile anda 0:15 vahespurte. Sloveenia on üks Euroopa parimaid meeskondi kui mitte parim. Luka (Doncic) on Luka,“ rääkis Eesti resultatiivseimana 14 punkti visanud Kerr Kriisa pressikonverentsil.

Mäng läks kohati tuliseks. Mõlemad võistkonnad polnud rahul kohtunike otsustega. Aeg-ajalt läks ütlemiseks ka Donciciga - kui esimese veerandaja keskel vilistati Sloveenia staarile viga kolmepunktiviskel olnud Siim-Sander Vene vastu ja ta asus kohtunikega valjult protestima, astus Kriisa näpuga vibutades ja vastu vaieldes aktiivselt „diskussiooni“ keskele.

„Polnud midagi erilist. Me oleme noor meeskond nagu kõik teavad. Me ei lase endale peale astuda. Siis oleks me võinud Eestisse jääda ja mitte üldse sulla. Me oleme underdog'id. Kui keegi meile midagi ütleb, siis ütleme vastu. Doncic näitas, et tema pähe on päris lihtne pääseda, aga ta on hea mängija,“ ütles Kriisa.

„Ma arvan, et kõikidele kossumängijatele meeldib rahva ees mängida ja see ei tohiks midagi uut olla. See oli hea kogemus meile. Fännid laulsid algusest peale ja värki-särki. Oli tunda, et oleme Lõuna-Euroopa heas keskkonnas. Meile meeldis, et me ei andnud alla,“ lisas ta.

Eesti peatreener Jukka Toijala sõnas, et kõige vähem jääb ta rahule lauavõitlusega. Sloveenia sai ründelauast 18 palli, Eesti kaitselauast 19.

„Loomulikult on raske sellistes tingimustes võõrsil raske mängida. Alustasime hästi, aga meil oli teise veerandaja alguses kohutav periood. Täna oli lauavõitlus suurim probleem. Teadsime, et nad on lauas kõvad, aga me ei suutnud oma tööga hakkama saada,“ selgitas Toijala.

„Me oleme noor meeskond ja siia on hea peale ehitada. Mängijad näitasid südant. Me oleme valmis 4-5 aasta pärast. Aga me oleme pühapäevaks valmis (Eesti võõrustab siis Soomet - A.K.). Mulle meeldis, kuidas me mängule tulime. Me ei tulnud siia vaatama. Võitlesime 40 minutit ja suurim mure oli lauapallid. Iga kord leiad sa midagi, mida parandada. Au meie meestele, kes näitasid, et nad tahavad,“ lisas ta.