Eestlanna sai viimasel hetkel kutse esmakordselt Norras peetavale MK-etapile

„Münchenist olen taastunud ja trennid on läinud hästi. Olümpiadistantsist taastumine võtab ikka kauem aega kui sprindist, aga kaks nädalat on startide vahel selleks piisav ja jõuab uuesti koormust natuke tõsta ka,“ rääkis Kivioja võistluse eel. „Harjumatu olukord oli küll alles võistlusnädala kolmapäeval teada saada, et pääsesin starti, aga olin ennast juba häälestanud võistlemiseks valmis. Rada on Bergenis raske, eriti rattas, mis peaks mulle sobima.“