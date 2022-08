Tallinna WTA turniiri vabatahtlike juht kutsub kõiki meeskonnaga liituma: see on täiesti erakordne tunne!

Tallinn Openi vabatahtlike koordinaator Alfred Värnik ootab kõiki huvilisi meeskonnaga liituma ning kinnitab, et keegi hiljem oma otsust kahetsema ei pea. „Vabatahtlikel on erakordne võimalus teha sõna otseses mõttes Eesti spordi ajalugu. Sedavõrd suure ja tähtsa sündmuse läbiviimine annab hindamatuid kogemusi. See on täiesti erakordne tunne,“ rääkis Värnik Delfile.

„Ma olen ise varasemalt vabatahtlikuna aidanud Eesti meistrivõistluste, Fed Cupi ja Davis Cupi korraldajaid, aga WTA turniir on täiesti teise mastaabiga üritus. Võimalus näha selle telgitaguseid on juba täiesti omaette kogemus. Seda ei anna millegi muuga võrrelda,“ rääkis Värnik.

Vabatahtlike juhi sõnul on esimestel päevadel oma nime kirja pannud peamiselt keskealised inimesed: „Tennis eristub ilmselt teistest spordialadest selle poolest, et meie vabatahtlikud on enamasti 30-45 aasta vanused. Kahjuks toimub Tallinn Open sellisel ajal, kus enamus noori on koolis käimisega hõivatud. Gümnasistidel ja tudengitel on ilmselt keeruline nädalas mõned päevad vabaks võtta.“

„Noori vabatahtlikke oleks tegelikult juurde vaja. Minu jaoks ei ole vahet, kas vabatahtlik on 18 või 60 aasta vanune. Meil on üle 20 erineva rolli, mida täidavad päeva jooksul 50 erinevat vabatahtlikku. Noortele, kes on vähemalt 16-aastased, leian kindlasti töö, mida on huvitav ja põnev teha,“ julgustab Värnik kõiki noori endale kirjutama.