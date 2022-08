PINGERIDA | Kümme parimat Eesti koondise vastu mänginud korvpallurit

10. Kristaps Porzingis. 221 cm pikkuse lätlase kaasus on mõnes mõttes huvitav. Ühest küljest on ta NBA-s viimasel kuuel mängitud hooajal visanud alati vähemalt 18 punkti ja noppinud rohkelt palle lauast. Teisalt saab aasta aastalt aina selgemaks, et tema lahja kaitsemänguga tiitleid ei võida. Mistap on ta viimasel neljal aastal esindanud kolme erinevat meeskonda.