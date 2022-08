Kes on USA lahtiste meistrivõistluste soosikud ja mustad hobused?

Naiste üksikmängus on, nagu alati, pilt kirjum. 23-kordne suure slämmi turniiride võitja Serena Williams jätab US Openil tennisega hüvasti, aga eelnevad turniirid on näidanud, et ta ei ole ka suures plaanis favoriit.

Alexander Zverev, kes võiks US Openil olla justkui must hobune, hüppeliigese vigastusest õigel ajal ei paranenud ja teatas hiljuti, et ei osale. Teisi musti hobuseid aga eriti nimetada ei julgegi, võib-olla ainult noor hispaanlane Carlos Alcaraz, kes tänavu võitis Miamis ja seega peaks olema USA kõvakattel tugev.

Tänavu kaks slämmiturniiri võitnud Rafael Nadal ei tohiks oma vigastuste tõttu olla nii suur favoriit kui kaks eelnevalt nimetatud meest. Hispaanlane oli pikalt hädas jalavigastusega, Wimbledoni poolfinaalis loobus aga kõhulihase vigastuse tõttu. Nadal on ilmselt New Yorgis platsis, aga mitte peamine soosik.

Wimbledonis Djokovic võitis, aga seal ei lubatud kaasa mängida Venemaa tennisistidel, mistõttu eemale jäi esireket Medvedev. Kui Djokovic ikkagi New Yorgis mängib, on ta kihlveokontorite silmis suurem favoriit kui Medvedev, ehkki venelane on läbi aastate suve teises pooles USAs hästi mänginud.

USA on koroonapiiranguid leevendanud ja lubab nüüd riiki siseneda ka vaktsineerimata välismaalastel, kuid küsimus on selles, et New Yorgi osariigis kehtivad rangemad piirangud. Maailma ilmselt tuntuim vaktsiinivastane tippsportlane Djokovic on tänavu sattunud paradoksaalsesse seisu: jaanuaris Austraalias lubasid korraldajad ja Victoria osariik tal mängida, aga Austraalia riik ei aktsepteerinud viisat – US Openil võib minna vastupidi: riik lubab, osariik mitte.

Meeste üksikmängus kaitseb tiitlit venelane Daniil Medvedev, kes mulluses finaalis rikkus Novak Djokovici võimaluse saavutada kalendriaasta suur slämm ehk sama aasta sees kõigi nelja suurturniiri võitmine. Need kaks meest peaksid olema ka tänavu soosikud, aga Djokovici kaasamängimine on loo kirjutamise ajal endiselt ebaselge.

USA lahtised on seni enim kordi toimunud slämmiturniir, tänavu kohtuvad tipptennisistid ookeani taga juba 142. korda. Kuigi Wimbledonis alustati neli aastat varem, on US Open ainus slämmiturniir, mis maailmasõja aastatel ei katkenud. Kuigi neil aastatel ja muidugi turniiri esimestel kümnenditel oli teiste maailmajagude tennisistidel raske Ameerikasse sõita ja võitja selgitamine jäi rohkem USA siseasjaks.

Tuletame ka meelde, kes on alates 2020. aastast võitnud naiste suure slämmi turniire: Sofia Kenin, Naomi Osaka (2), Iga Świątek (2), Barbora Krejčíková, Ashleigh Barty (2), Emma Raducanu ja Jelena Rõbakina. Barty on nüüdseks lõpetanud, Osaka ilmselt ja Kenin kindlasti alavormis, Raducanu ja Krejčíková näivad „üheööliblikatena“. Rõbakina võit on värske, aga muidu ei tõuse ta sarnase tugevusega rivaalide seast millegagi esile.

Võib-olla on must hobune hoopis USA esireket Jessica Pegula või nooruke Cori Gauff?

Kes aga järgnevad Świątekile maailma edetabelis? Praegu Anett Kontaveit, Maria Sakkari, Paula Badosa ja Ons Jabeur. Neist kolm esimest ei ole kevadest alates kuigivõrd silma paistnud. Jabeur mängis Wimbledoni finaalis, aga hiljem on saanud ootamatuid kaotusi. Ütleme nii, et igaüks neist on ehk kuni 5% võidusoosik, aga sinna nimistusse võib veel lisada viis-kuus mängijat, kelle protsent oleks sama või isegi natuke suurem.

Kõvakate, tie-break ja moeröögatused

Kui Wimbledon on tuntud oma traditsioonide, siis US Open, vastupidi, oma uuenduste poolest. Näiteks kirev võistlusriietus ja spordifirmade mitmed moeröögatused said rohelise tule just New Yorgis, samal ajal kui mujal püüti säilitada peamiselt valget tenniseriietust ja Wimbledonis püsib see siiani.

Teine uuendus oli seti lõpetamine tie-break’iga, mille slämmiturniiridest võttis esimesena kasutusele just US Open aastal 1970. Esialgu mängiti seisul 6 : 6 otsustavat geimi üheksa punktini, mis tähendas, et seisul 4 : 4 oli tegemist mõlemapoolse settpalliga. Alates 1975. aastast võeti kasutusele juba 12-punktine (ehk 7 võidupunktini) tie-break, mis seisul 6 : 6 jätkub kuni ühe poole kahepunktilise eduni. Selles süsteemis enam mõlemapoolset settpalli olla ei saanud.

Kui teised slämmiturniirid võtsid samuti järk-järgult kasutusele tie-break’i, siis erinevus peitus pikka aega selles, et US Openil mängiti 1970. aastast peale ka otsustav sett lühikesena, aga teistel slämmidel jätkati seisul 6 : 6 pikka setti kahegeimilise paremuseni. Konsensuseni jõudsid neli turniiri alles tänavu ja nüüd on kõigil slämmidel otsustavas setis tie-break seisul 6 : 6, kuid 10 võidupunktini. Seega, uute reeglitega US Openil otsustav sett isegi pikenes, aga mujal lühenes oluliselt.

Kolmas uuendus, milleni US Open esimesena jõudis, oli kõvakatte kasutuselevõtt 1978. aastal. Nagu võite aru saada, oli kõvakattel mängimine seotud uude keskusse kolimisega, sest just USTA National Tennis Center pani maha sellised väljakud. Austraalias hakati kõvakattel mängima 1988. aastal ja mujal slämmiturniiridel seda seni ei tehta. Tänapäeval mängitakse enim turniire just kõva kattega väljakutel, mistõttu võib öelda, et läbimurre algas New Yorgist.

Kui enne mainisime vanade aegade multivõitjaid, siis profiajastul ei ole meestest US Openit üle viie korra võitnud mitte keegi. Täpselt viis tiitlit on Jimmy Connorsil, Pete Samprasel ja Roger Federeril. Naistest on profiajastul kuus korda võitnud Chris Evert ja Serena Williams, viis korda Steffi Graf. Ka Margaret Court on võitnud viis esikohta, aga neist osa amatöörina.



