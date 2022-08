M-Spordi boss Craig Breeni karistamisest: see ei aitaks midagi

„Ilmselgelt ei tehta kõike minu mõtete ja otsuste järgi, aga mina seda ei teeks,“ vastas Millener küsimusele, kas ta mõtleb Eesti, Soome ja Belgia rallil teelt välja sõitnud ja auto lõhkunud Breeni välja vahetamisele.

„Me sõlmisime Craigiga lepingu täishooaegadeks, mitte poolikuteks, ning ausalt öeldes ei arva ma, et see midagi aitaks.“

„Ma arvan, et see ainult süvendaks probleemi ja paneks ta tundma, et on veelgi halvemas kohas. Jah, me pole tema tulemustega rahul, aga Craig pole seda samuti. Ma leian, et me ei pea sellel teemal teineteisele midagi rohkemat ütlema.“

„On üsna selge, mida me tahame näha. Me peame talle lihtsalt toetust avaldama ja tagasi tulema. Neli rallit on jäänud, kaks neist on kõigi jaoks uued, seega tal on veel võimalusi. Me teame, et auto on selleks võimeline. Peame lihtsalt halvad ajad selja taha jätma, end uuesti kokku võtma ja rajale minema.“

Millener on Sebastien Loebi Monte Carlo ralli võidu tõttu veendunud, et M-Spordi Ford Puma on konkurentsivõimeline. Britt paistab olevat teelahkmel ega suuda otsustada, kas peaks oma sõitjaid rohkem survestama või neile hoopis vabadust andma.

„See on väga keeruline. Sa paned nad pinge alla, et nad paremini teeks - see ei tööta. Sa ei survesta neid üldse ja lased neil ennast nautida - see pole töötanud,“ ütles Millener.

Lõppude lõpuks peab Millener vastust andma ka M-Spordi partneritele, kes kogu masinavärki rahaliselt elus hoiavad.

„Kõik on omavahel seotud. Lõpuks pole asi ainult M-Spordis. Palju partnereid töötav selle nimel. Kui tahta olla täiesti negatiivne inimene, võib öelda, et mõndade partnerite jaoks see enam ei tööta ning rahastus kaob - sellisel juhul läheks meie elu väga keeruliseks. Lõpuks peavad nad meiega koostööd tegema. See auto võitis WRC etapi, seega see ei saa halb olla. Me peame lihtsalt ise praegusest paremad olema,“ lisas ta.