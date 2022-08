VIDEO | Eesti korvpallikoondis pidi ägeda alguse järel Sloveenia ja Doncici kindlat paremust tunnistama

Nagu näha, läheb Sloveenia kohtumisele vastu parimas võimalikus rivistuses. Nende rünnakut veavad eelkõige Luka Doncic ja Goran Dragic, aga ohtlikke mängijaid on teisigi.

„Sloveenia sats ei ole ainult Luka Doncic. Neil on pingi pealt võtta neli meest, kes oleks Eesti mõistes kõige kõrgema tasemega pallurite seas. Sloveenial on nii palju mängijaid, kellest rääkida, aga Doncic on kõige põhilisem,“ ütles Eesti koondise ääremängija Henri Drell enne kohtumist.