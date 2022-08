VIDEO | Ukraina heaks: Swiatek ja Nadal mängisid US Openi peaväljakul Gauffi ja McEnroe vastu

Täismaja Louis Armstrongi väljakul kõlas enne kaks tundi kestnud tennisesõud Ukraina hümn. Avatseremooniast võttis teiste seas osa ka hiljuti Eestit väisanud ja Eesti Päevalehele intervjuu andnud endine Ukraina tennisist Serhi Stahhovskõi.

„Viimased paar aastat on olnud pandeemia ja nüüd ka sõja pärast väga rasked. Mul on hea meel tagasi olla. New Yorgi publiku ees, mis on ilmselt maailma parim, on alati meeldiv mängida,“ rääkis Nadal (ATP 3.).

„Jagada väljakut Johni, Rafa ja Igaga, maailma esireketiga, siin New Yorgis on väga hullumeelne. Mul on hea meel, et ma sain seda teha, sest te teate mind, mulle meeldib sõna võtta, kui see on õige eesmärgi nimel,“ sõnas Gauff (WTA 12.).

US Openi otsusel ei lubatud heategevusmatšil osaleda Valgevene tennisistil, endisel maailma esireketil Victoria Azarenkal. „Vika on tugev liider ning me hindame tema soovi osaleda. Arvestades aga Ukraina mängijate tundlikkust ja käimasolevat konflikti, usume, et see oli õige tegu,“ põhjendasid korraldajad oma otsust.