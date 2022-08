Mats Wilander: kui Kontaveit saab esimeste mängudega hoo üles, võib ta US Openi võita

Ma arvan, et Kontaveit on üks nendest mängijatest, kelle relv on lüüa palli väga tugevalt,“ sõnas 1988. aasta US Openil võidutsenud Wilander Eurosporti pressiteate vahendusel. „Ta tundub olevat emotsionaalselt kõikumatu, kui ma vaatan teda mängimas. Küsimus on selles, et kas ta suudab kõik kokku panna? Võib-olla mitte kõigis seitsmes mängus, aga kui ta suudab esimestes ringides ellu jääda, siis ta on selline mängija, et kui tuul on tema purjes, on ta võimeline alistama kõik vastased.“