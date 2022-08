Ken Torni ja Kauri Pannast ootab Tšehhi ERC etapil korralik väljakutse

Kui Torni jaoks on see hooaja kuues, siis Pannase jaoks peale kahte vahele jäänud võistlust ERC hooaja neljas start. Juuli lõpus sõidetud Itaalia ERC etapil näitas Torn kõval pinnasel sõidetaval võistlusel koos Ken Järveojaga mitmel korral TOP6 aegu ja lõpetas võistlused 12. kohal.

Möödunud aastal võitsid Torn - Pannas Tšehhi asfaltteedel ERC Junior arvestuse ja lõpetasid üldarvestuses 15. kohal. Kui Torn on tänavu juba ühe korra Rally2 autol asfaldil võistelnud, siis Pannase jaoks on see kõval pinnasel Rally2 autoga debüüdiks.

Ken Torn: „Test on tehtud ja eks nädalavahetusel saab näha, kus me omadega oleme. Kindel on see, et ees ootab päris korralik väljakutse.“