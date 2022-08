Rafael Nadali lapseootel naine võib vahetult enne US Openit operatsioonile minna

Nadal ise on USA-s valmistumas esmaspäeval algavaks suure slämmi turniiriks US Open.

Ajalehe Diorio de Mallorca kirjutab, et 31. nädalat lapseootel Perello (34) sisenes Palmas asuvasse erakliinikusse. Et vältida raseduse nii olulises staadiumis tüsistusi, võidakse ta arstide soovitusel iga hetk operatsioonilauale viia.

Alates esmaspäevast, kui naine haiglasse sisse kirjutati, on Perello kõrval olnud tema vanemad, meheõde Maribel Nadal ning üks tema parimatest sõpradest - kõiki neid olla sel nädalal nähtud kliiniku kohvikus.

Kolmapäevase seisuga valmistus Nadal aasta viimaseks suure slämmi turniiriks nagu tavaliselt. US Openi tabelid loositakse täna. Kellaaega pole ametlikult veel öeldud, kuid tavaliselt on see toimunud kohaliku aja järgi keskpäeval ehk Eesti aja järgi kell 19, kirjutab Briti meedia.