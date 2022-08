Kobe Bryanti lesk saab Los Angelese maakonnalt 16 miljonit dollarit valuraha

Ühehäälse otsuse teinud üheksa vandekohtunikku nõustusid, et fotod rikkusid naise privaatsust ja põhjustasid talle emotsionaalset kahju.

Kohus kestis kokku 11 päeva. Vanessa Bryant seisis tunnistajapingis möödunud reedel rohkem kui kolm tundi. Ta rääkis, et tahtis hakata juba abikaasa ja tütart leinama, kuid kui kuu peale õnnetust lekkinud fotodest teada sai, oli ta silmitsi „värske õudusega“.

„Tundsin, et tahan joosta ja karjuda. Tahtsin mööda kaid joosta ja vette hüpata. Probleem on selles, et ma ei saa põgeneda. Ma ei saa oma kehast põgeneda,“ vahendab Sky News Bryanti sõnu.