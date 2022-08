DELFI CELJES | Henri Drell: kui hakkame Doncicit kartma, oleks võinud juba Eestisse jääda

„Me austame teda. Ta on üks maailma parimaid mängijaid. Aga kui me läheme väljakule ja hakkame kartma, et ta on maailma parim mängija, siis oleks võinud juba Eestisse jääda,“ rääkis Drell pärast kolmapäevaõhtust treeningut.

Drell on üks koondislastest, kes saab ülesande Doncicit pidurdada. Esialgne plaan on Eestil valmis ja homme näeb, kuidas see toimib.

„Oleme temast Sander Raiestega pikemad ja võtame pikkade kätega ruumi ära. Tuleb Doncicit piisavalt palju segada... küll ta NBA-s on ka sellist tüüpi mängijate vastu mänginud, aga peame midagi muud tegema kui näiteks Serbia ja Horvaatia sel suvel. Nad lasid tal põhimõtteliselt vabaduses kõndida. Pikad olid all ja ta läks katte pealt lihtsalt korvile ja sai mängu lahti harutada. Me ei saa talle ilusat päeva anda. Usun, et Eesti on selline vastane, kes saab seda teha. Meil on mitmeid taktikaid ja mehi, kes oskavad kaitsta,“ selgitas Drell.

Samas saab Eesti koondis väga hästi aru, et Doncici takistamisest ainuüksi ei piisa.

„Sloveenia sats ei ole ainult Luka Doncic. Neil on pingi pealt võtta neli meest, kes oleks Eesti mõistes kõige kõrgema tasemega pallurite seas. Sloveenia on nii palju mängijaid, kellest rääkida, aga Doncic on kõige põhilisem,“ ütles Drell.

„Samas rünnakul tuleb Sloveeniat näpistada nii palju kui võimalik. Viskevõistluseks ei saa minna. Nemad eelistavad kiiret mängu. Me eelistame ka, aga me ei tohi lasta neil hullata,“ lisas ta.

Sloveenia – Eesti kohtumine algab neljapäeval Eesti aja järgi kell 21.30.