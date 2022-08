DELFI CELJES | Toijala valis koosseisu mänguks Sloveeniaga: Kerr Kriisa jookseb platsile!

„Kriisa seisu kohta pole treeningute põhjal midagi halba öelda. Samas mäng näitab paremini. Tema hüppeliiges pole veel 100 protsenti terve. Tean, et mängijat häirib, kui tal on väike vigastus ja tuleb jalga kogu aeg teipida. Aga usun, et kui mäng läheneb, siis need mõtted kaovad adrenaliiniga ära,“ rääkis Eesti peatreener Jukka Toijala pärast õhtust treeningut Delfile.

Eesti neljapäevane koosseis:

Kerr Kriisa, Sten Sokk, Kristian Kullamäe, Martin Dorbek, Sander Raieste. Janari Jõesaar, Henri Drell, Siim-Sander Vene, Kristjan Kitsing, Maik-Kalev Kotsar, Matthias Tass, Rauno Nurger

Kuna Luka Doncici ja teiste Sloveenia ässade kaitsmise kohta on meedia viimastel päevadel piisavalt koondislastest küsinud, pärisime Toijalalt, kuidas saaks Eesti oma rünnakutel vastata.

„Sloveenia on sõprusmängudes olnud kate-kattest mängus üsna passiivne,“ märkis juhendaja. „Oluline, et meil oleks platsil piisavalt ruumi. Kui Sloveenia tahab oma kolmesekundialas püsida, on meil vaja panna pall liikuma ja julgelt oma viskekohad ära kasutada. Samas ei tohi me ainult visete peale lootma jääda, pall tuleb ka korvi alla saada.“

Toijala rõhutas, et Eesti ei pääsenud EM-ile ja MM-valikmängude teise ringi juhuslikult. Seega pole mõtet kedagi ega midagi karta.

„Ja lisaks rääkisime koondise sees, et Eesti on teeninud võimaluse MM-valikmänge jätkata. Siin pole Poolat ja Horvaatiat. Ning EM-il pole Lätit. Peame mängima enesekindlalt ja julgelt. Meil ei ole vaja midagi niisama vaatama tulla. Teame, mis on meie head küljed – kasutame neid!“ rääkis Toijala.