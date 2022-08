Eesti võimalused Dončići ja Sloveenia vastu: palvetada, taktikale truuks jääda ja rünnakul nõelata

Nii kõrge klassiga mängija puhul pole küsimus selles, kas teda suudetakse täna Celjes peetavas MM-valikmängus takistada, vaid kui palju. Ja oleks Sloveenial ainult Dončić. Kaugeltki mitte. Valitsev Euroopa meister on näidanud, et tugevaid koondiseid suudetakse võita ka juhul, kui Dallas Mavericksis igal hooajal kümneid miljoneid tasku pistval Dončićil on kehvem päev.