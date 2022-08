Kaljuga liitus aafriklane, kes osales viimati ametlikus mängus üle kahe aasta tagasi

„Mul on väga hea meel Eestis olla, mind on hästi vastu võetud ja keskkond on siin suurepärane. Esimesed muljed meeskonnast on väga head, vaim on kõigil tugev ja tööd tehakse isuga. Olen tänulik klubi presidendile kes ajab asja hingega ja on suurepärane inimene. Tahan oma kogemusega meeskonnale abiks olla ja annan omalt poolt parima, et tulemused ootustele vastaksid,“ kommenteeris William Jebor Kaljuga liitumist.