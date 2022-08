DELFI CELJES | Sloveenia koondise peatreener lubas, et Eestile hinnaalandust ei tehta: kõik staarid on kohal, mängime täisgaasiga

„Loodetavasti teame Eestist piisavalt palju, sest ma ei mäleta, millal Sloveenia viimati Eestiga mängis. Videopildi põhjal nägime, et Eesti mängib väga head korvpalli. Nende suurimaks tugevuseks on võistkondlik mäng. Nad võitlevad platsil kõvasti, energiat jagub palju,“ rääkis Sekulic.

Juhendaja sõnul on Sloveenial sel suvel suurte vigastuste puudumisega õnne olnud. Kõik staarid eesotsas Luka Doncici ja Goran Dragiciga on mänguvalmis ja ta lubas, et Eestile ei tehta mingit hinnaalandust. Sloveenial on head võimalused jõuda 2023. aasta MM-finaalturniirile ja libastumisi pole mõtet sisse lasta.