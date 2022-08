Endine maailma esireket teatas rasedusest ning kuulutas hooaja lõppenuks

„Ma tahtsin väga USA lahtistel osaleda, aga lõpuks otsustasin, et kahekesi ühe vastu mängimine poleks konkurentide suhtes kuigi aus. Järgmistel kuudel võtan ma tennisistina maakeral tiirutamisest pausi, aga usun, et mul on selleks parim võimalik põhjus. Igatsen teid kõiki!“ andis 34-aastane Kerber Twitteri vahendusel teada, et võtab tipptennisest mõneks ajaks pausi.