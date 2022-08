Tyson Fury tahab tiitlite ühendamise matši eest 600 miljonit eurot. Vahemehed juba tegutsevad

Ukrainlane Oleksandr Ussõk alistas nädalavahetusel profipoksi raskekaalu tiitlimatšis teistkordselt Anthony Joshua ja kaitses WBA, WBO, IBF-i ja IBO meistrivöösid ning sai enda valdusesse veel ka The Ring’i meistrivöö. Tähtsatest tiitlitest on Ussõkil puudu veel ainult WBC meistrivöö, mis kuulub Tyson Fury’le. Aina enam räägitakse, et Ussõk ja Fury kohtuvad 17. detsembril Saudi Araabias. Fury ladus nüüd lauale ka oma tingimused.