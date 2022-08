Kelly Sildaru konkurent lõpetas karjääri

2014. aastal Sotšis pargisõidus hõbemedali võitnud Logan tunnistas, et lõpetamisotsus on kibe, kuid ühel hetkel tuli see teha.

„Suusatamine on andnud mulle palju sõpru kogu eluks. See ala on olnud minu jaoks kõik alates kuuendast eluaastast. Loobun võistlusspordist. See on kibe otsus, kuid kunagi tuli see teha,“ teatas ameeriklanna.