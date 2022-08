Tallinna maraton näitab Põhja-Euroopale eeskuju ja loobub ühekordse pakendiprügi tekitamisest

„Mul on hea meel, et Tallinna maratonil katsetatakse Tallinna keskkonnasõbralike ürituste juhendit ning pööratakse rohkem tähelepanu jäätmete vähendamisele. Oleme sel suvel juhendit testinud mitmel üritusel. Sügisest on plaanis hakata juhendit rakendama kõigil Tallinna enda üritustel ja ka teha see kättesaadavaks kõigile teistele ürituskorraldajatele, kes soovivad oma ürituste keskkonnajalajälge vähendada,“ lausus Tallinna rohelise pealinna aasta juht Krista Kampus.