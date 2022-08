DELFI VIDEO | Rait Ratasepp: õige ettevalmistuse ja vaimse seisundiga on maailmarekord püütav

Päevases formaadis läbitava viiekordse ultratrialtoni kehtivaks maailmarekordiks on 50 tundi 14 minutit ja 43 sekundit. Selle tulemuse püstitas 2018. aastal sakslane Thorsten Eckert. Eckerti ühe päeva keskmiseks tulemuseks oli seega 10 tundi, 2 minutit ja 57 sekundit. Ratasepa sihiks on iga päev saada aega alla kümne tunni ehk püstitada maailmarekord.

„Õige ettevalmistuse ja vaimse seisundiga on kümme tundi iga päev alistatav,“ tunnistas Ratasepp videointervjuus Delfi Spordile. „Küsimus on, kas mullune 60-kordne ultratriatlon on mingi jälje jätnud.“