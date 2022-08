FIS plaanib suurt reformi, suusatamine tahab eeskuju võtta vormel-ühest

Viimasel ajal on suusaringkondades käinud äge debatt suusavarustuse ja eriti määrimisega seotud küsimuste ümber. Norralane Guri Knotten soovitas hiljuti VG-s, et varustus ja eriti suuskade määrimine tuleks standardiseerida, et kõigil võistlejatel oleks suuskade all sama määre.

Mignerey sõnul on teema tõesti päevakorras ning peamine muudatuste eesmärk on rahaline kokkuhoid, sest väga paljud koondised on tänasel päeval hädas kasvavate kuludega.

Prantslane rõhutas väljaandes VG, et tippsuusatamise kandepind langeb veelgi, kui kulutusi ei kärbita ja raha noortesse ei investeerita. Konkreetse näitena tõi suusajuht Suurbritannia, kelle murdmaasuusatamine on juba väga suurtes raskustes.

Mignerey loodab, et suuskadele ja määrimisele leitakse selline lahendus, mis oleks majanduslikult sobiv võimalikult paljude riikide võistkondadele. Ta otsib ideid ka kuninglikust vormel-1 sarjast.

„F1-s kehtivad reeglid selle kohta, kui palju mootoreid tohib hooaja jooksul vahetada ja samuti on reeglid rehvide kasutamise kohta. Kas meil oleks midagi sellist (suuskade ja määrimise jaoks) vaja?“ viskas Mignerey küsimuse õhku.

„On palju erinevaid võimalusi. Saksamaa on teinud ettepaneku vähendada kasutatavate suusapaaride arvu,“ jätkas Mignerey.

Ta tunnistab, et suured suusariigid võivad olla reformi vastu, sest see võtaks neilt konkurentsieelise.

Norra määrdeboss Stein Olav Snesrud tervitab debatti, kuid ütleb, et jutt nende konkurentsieelisest ei pea paika. „See on müüt, et meie määretes on palju saladusi. Oleme lihtsalt oma tegemistes head ja pühendume sellele,“ sõnas Snesrud.

Murdmaasuusatamise uus hooaeg algab novembri lõpus Kuusamo MK-etapiga.