Rootsi hokitäht: meie Ovetškiniga poliitikast ei räägi

Ovetškin on alates sellest kevadest olnud USA-s teravdatud tähelepanu all, sest Venemaa presidendi Vladimir Putini suure austajana tuntud hokitäht on Ukraina sõja teemal vaikinud. Ovetškini Instagrami kontol on siiani profiilipildiks foto, kus ta on koos Putiniga.

„Otsustasime Oviega, et oma suhetes me poliitikast ja Ukrainas toimuvast ei räägi. Riietusruumis on samamoodi, keegi ei räägi sellest,“ ütles rootslane ja jätkas: „Aga see on tõesti kohutav, mis toimub. Kannatavad lapsed, täiskasvanud, süütud. See [sõda] on kohutav. Ma tunnen end väga halvasti, kui näen pilte Ukrainast.“