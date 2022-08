Portugali, Tšehhi ja Iisraeli klubi jõudsid UEFA meistrite liiga alagrupiturniirile

Belgradi Crvena zvezda mängis kodus Maccabi Haifa vastu 2:0 edu maha ja piirdus 2:2 viigiga. See tähendas, et kokkuvõttes pääses 5:4 eduga edasi Iisraeli klubi. Haifa jättis seejuures kasutamata penalti, kui eksis Dolev Haziza. Nende 2:2 viigivärav, mis päästis Haifa lisaajast, sündis 90. minutil Milan Pavkovi omaväravast.