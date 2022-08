Dopingukriis raputab Norrat. Venemaa nõuab nende karistamist

„Vaatame, mis edasi saab. Et norralased saavad kõike teha ja silm pigistatakse lihtsalt kinni , on vale,“ jätkas Legkov.

Kiiruisutamise olümpiavõitja ja praegune poliitik Svetlana Zjurova on samuti raevus. „Norra antidopingu töö on mõistatus. Kõik leiavad, et nende sportlaste astmarohtude ja meditsiiniliste eranditega on midagi valesti. Sel juhul ei näi olevat kahtlust. 15–18-aastaseid sportlasi ju ei testita. See on nende seadus,“ ütles Zjurova.