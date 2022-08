Eesti naiste golfikoondis alustab kolmapäeval heitlust MM-il

Eesti naiskond lendas Prantsusmaale koosseisus Anete Liis Adul, Elizaveta Sofia Reemet (Estonian Golf & Country Club) ja Karola Soe (Saaremaa Golf & Country Club) ning treenerina reisis kaasa Mark Suursalu. Võistlus peetakse viimast korda kahel väljakul ning osalemas on 56 naiskonda. Espirito Santo nime kandva karika võitja selgub laupäeva õhtuks, pärast neljaringilist võistlust. See tähendab, et mõlemal väljakul mängivad kõik tiimid kaks ringi ja igapäev läheb arvesse võistkonna kahe parima mängija tulemus. Võistlusväljakuteks on Le Golf National ja Golf de Saint-Nom-la-Bretèche. Esimene neist on vahest Eesti golfisõbra jaoks veidi tuttavam, kuna alles hiljuti võõrustas sama väljak Ryder Cupi ning juba 2024. aastal peetakse Pariisi olümpiamängude golfiturniir samas kohas.

Mark Suursalu sõnul on mõlemad väljakud täiesti jõukohased ning nii griini kiiruste kui pikkuse poolest sobivad. Golf de Saint-Nom-la-Bretèche on rohkem metsaga kaetud, kus avalöögi eksimuse järel võib avastada end puude alt ning Le Golf National väheste puudega pigem nn avatud väljak. Harjutusringid on sujunud igati positiivselt ning tüdrukud on võistluseks igati valmis. On tunda ka suurvõistluse hõngu, kuna pealtvaatajate jaoks on veetud lindid, et eraldada alad kuhu tohitakse minna ja mitte. Väljakutel on ka väga palju vabatahtlike, kes uurivad kohe kas midagi vaja või mitte. Meenutada tasuks siin juures fakti, et Prantsusmaa alaliidul on selle võistluse eelarve 1,2 miljonit eurot.