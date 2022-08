Keila korvpallimeeskond sai veel ühe pusletüki uueks hooajaks paika

„Vägev tunne! Koduklubiga, kus olen mänginud juba väiksest saati, kõrgliigasse saada on ikka väärt saavutus,“ tunnistas Tamkivi, et debüüthooajalt ootab ta, et meeskond sulanduks liigasse hästi sisse. Lisaks ootab Tamkivi põnevaid mänge ja rohkelt publikut saali.

Peatreener Peep Pahv sõnas, et Tamkivi on aastaid olnud Keila meeskonna kaitse tugitala. „Juba noorteklassidest peale on just tema pidurdanud vastaste kõige ohtlikumaid mängijaid ning tihti on ta pidanud saama hakkama endast palju suuremate vastastega. Rolandis on palju peidus ja ma loodan, et tal õnnestub ennast meistriliiga tasemel näidata,“ rääkis Pahv.