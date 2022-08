Väidetavalt Šarunas Jasikeviciusega tülli läinud korvpallitäht liitus Euroopa tippklubiga

Hispaania meedia kirjutas juunis, et Calathes läks tülli Barcelona peatreeneri Šarunas Jasikeviciusega. Mundo Deportivo andmetel hakkas Calathes uurima võimalusi, kuidas Barcelonast lahkuda, kuigi tal on kehtivast lepingust alles veel üks aasta. Ajaleht kirjutas toona, et Kreeka korvpalluri suhted Jasikeviciusega olevat viimasel ajal tuntavalt halvenenud ning mängija esindajad kuulavad juba Euroopa klubides maad.