Wimbledoni finaalist minema saadetud tennisefänn ähvardab Nick Kyrgiost kohtuga

Intsident leidis aset Wimbledoni finaalis, mille Kyrgios kaotas Novak Djokovicile 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3). Finaalis palus austraallane ühel hetkel peakohtunikku, et tribüünidelt saadetaks minema naine, kes teda pidevalt segas. Anna Paluse nimeline naine eemaldatigi areenilt.

„Ta segab mind, kui olen Wimbledoni finaalis servimas,“ kurtis Kyrgios toona peakohtunikule. „Ta on täiesti täis ning räägib esireast minuga keset mängu. Visake ta välja. Ma tean täpselt milline ta on. Ta näeb välja nagu ta oleks 700 jooki ära joonud. Ta räägib keset punkti minuga iga kord, kui minu kord on lüüa.“