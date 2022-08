F1 pealik tegi Venemaa osas suure otsuse, venelased nõuavad võlga tagasi

Hiljuti teatas F1 tegevjuht Stefano Domenicali, et venelased võivad edaspidi etapi korraldamisest suu puhtaks pühkida. „Olen alati uskunud, et ära iial ütle iial. Selles olukorras saan aga teile lubada: me ei jätka venelastega läbirääkimisi,“ rääkis Domenicali sakslaste Bildile. „Enam Venemaal võidusõitu ei toimu.“

Venemaa GP promootor Aleksei Titov teatas kohalikule uudisteagentuurile TASS, et ootavad F1-lt tagasi raha lepingu enneaegse lõpetamise eest. „Võlg on jätkuvalt olemas, see on selge ja meie seisukoht pole muutunud,“ rääkis Titov. „Ootame raha tagasi sõltumata F1 juhtide seisukohast.“