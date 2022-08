Eesti rannavõrkpallikoondis sai nimisponsori. Rivo Vesik: meil pole süsteemi, mis toetaks noori

Eesti rannavõrkpallikoondisesse ehk Creditea Beach Team Estoniasse kuuluvad treenerid Rivo Vesik, Indrek Verro ja Laos Lukas, mängijad Mart Tiisaar, Kusti Nõlvak, Heleene Hollas, Liisa Soomets, Eva Liisa Kuivonen, Liisa-Lotta Jürgenson, Jaan Rebel ja Dmitri Korotkov ning füsioterapeut Kristo Vaino.

Eesti rannavõrkpallikoondise treener Rivo Vesik ütles alanud koostööd kommenteerides, et Eesti rannavolle on hetkel tulemuste poolest heas seisus. „Mehed on maailma tipus ja naised võtnud MK-etappidelt medaleid. Meie noormehed olid eelmise aasta maailmameistrivõistlustel üheksandad ja tüdrukud sel aastal Euroopa meistrivõistlustel neljandad,“ selgitas Vesik, kelle sõnul võiksid 3-5 aasta pärast olla mitu Eesti meeste ja naiste tiimi võistlemas MK-etappidel. Pikem eesmärk on 2028. aasta suveolümpiale kvalifitseerumine.

Seni on Eesti rannavõrkpalli üheks arengut takistanud põhjuseks toetuste puudumine. „Meil ei ole süsteemi, mis toetaks noori, kes soovivad pärast noorte klassi rannavollega edasi tegeleda,“ märkis Vesik ja lisas: „Tänaseks tippu jõudnud on seda teinud suures osas omal jõul, sest riikliku toe saamiseks tuleb esmalt tulemusi näidata. Noortel on see aga väga keeruline- nii sponsorite kui toetava tiimi ja taustajõu leidmine.“

Vesiku sõnul on esimene suur samm olukorra muutmiseks Creditea Beach Team Estonia loomine ehk koostöö sõlmimine pikaajalise Eesti võrkpalli suurtoetajaga IPF Digital, kes äsja tõi turule uue finantsplatvormi Creditea. „Creditea Beach Team Estonia on märgiline samm Eesti võrkpalliloos, sest võimaldab hakata üles ehitama Eesti rannavollet strateegiliselt, et tulevikus tagada muuhulgas noortele ja tippudele rohkem abi ning toetust.“