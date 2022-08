Tuntud ralliajakirjanik kiitis Tänakut: ta on ehk ainus, kes suudab Rovanperä peatada

Clark andis Hyundai sõitjale kümne palli skaalal hindeks üheksa. „Pärast Rally Estoniat oleks võinud pakkuda väga suurt koefitsienti panusele, et Tänak võidab järgmised kaks rallit järjest, aga just seda ta tegigi,“ alustas Clark kiitmist.

„Soomes tegi Tänak ühe julgeima soorituse, mida üldse olen näinud, aga siin oli olukord veidi teine. Kuigi [Hyundai] auto tundus veel veidi äkiline, paistis see hoopis juhitavam ning Tänak sai suruda intelligentsemalt ja kontrollitumalt,“ jätkas ralliajakirjanik. „Kaks järjestikkust võitu on paljulubav Hyundaile, Tänakule ja tema fänniarmeele.“

Clarki sõnul on veel julgustavam fakt, et Tänak on taasleidnud õige energia. „Tema hirmuäratav olek on tagasi. Julgen öelda, et näeme killukesi 2019. aastal Tänakut ümbritsenud võitmatuse aurast. Hyundai ja MM-sari vajavad sellist Tänakut. Kuningas Kalle [Rovanperä] ähvardab aastatepikkuse domineerimisega ja tippvormis Tänak on ehk ainus, kes suudab teda peatada,“ lisas Clark.