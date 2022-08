Eesti pääs korvpalli MM-ile on ebatõenäoline, kuid selle nädala valikmängud on väga olulised

„MM-ile saamise võimalus on väike, aga iga sel nädalal, novembris ja veebruaris võetud valikmängu võit annab meile tulevikus võimaluse tõusta kõrgemasse loosigruppi. FIBA süsteem on üles ehitatud selliselt, et iga ametlik kohtumine annab punkte ja on väga oluline. Peame ranking’us tõusma, et me poleks edaspidi alati viimases loosipotis ja saaksime näiteks lihtsama EM-valikgrupi,“ selgitas teisipäevasel avatud treeningul Eesti korvpallikoondise juhendaja Jukka Toijala, et selle nädala matšid Sloveenia ja Soomega on kaalukad.