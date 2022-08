Eesti rannavolle tipptegijatele loodi tugimeeskond

„Oleme pigem toetav ja abistav organisatsioon, mitte see, mis ütleb, kes kuhu minema ja mida tegema peab,“ ütles tiimi eestvedaja Rivo Vesik. „Asja mõte on selles, et neli võistkonda jäävad ikkagi eraldi võistkondadeks, kes teevad oma asja. Tiim lihtsalt toetab ja aitab neid. Hiljem loodame tiimiga liita järjest rohkem noori. Hakkame üles ehitama püramiidi, alustades tipust.“

120 000-eurose aastaeelarvega opereeriva Team Estonia egiidi alla koonduvad Eesti esipaar Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar, samuti Jaan Rebel ja Dmitri Korotkov, Liisa Soomets ja Heleene Hollas ning Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson.

„Tahame, et sportlane ei peaks ise käima sponsorite uksele koputamas, vaid teeksime selle töö ise ära. Üritame meie neljale võistkonnale leida ühiseid toetajaid, kelle kaudu saaksid tulevikus abi ka noored. Sportlaste töö on teha trenni,“ lisas Vesik.

Nõlvak tervitab uue tiimi loomist kahe käega: „Eesmärgid on väga ilusad ja suured. Ootan neilt esialgu turunduslikku tuge. Eelarves näpuga järje ajamine on praegu näiteks puhtalt Mardi õlul. Oleme püüdnud toetajaid juurde leida, aga aega on selleks vähe.“

Eestisse MK-etapp

Vesik käis pressikonverentsil välja ka ambitsiooni korraldada juba järgmisel aastal Eestis madalaima kategooria rannavõrkpalli MK-etapp.

„Alustaksime kõige väiksematest, aga loodame välja jõuda kõige suuremateni. See oleks oluline nii ala populariseerimise kui ka sportlastele olümpia kvalifikatsiooni mõttes, sest etapi korraldajamaa saab endale ühe vabapääsme mõnele teisele MK-etapile,“ lisas Vesik. „Usun, et iga rannavõrkpalluri unistus oleks mängida Elite 16 turniiri näiteks Pärnus või Tartus oma inimeste ees.“

Nõlvak usub, et plaan on igati teostatav. „MK-etapp Eestis ei tundu üldse ulmeline. Meil on palju entusiaste, kes saaksid sellega väga hästi hakkama. Võrkpalliliit peaks nendega maha istuma ja selle lihtsalt ära korraldama. Oleks väga kihvt!“ arvas ta.