Paide Linnameeskond müüs suure turuväärtusega mängija Hiina kõrgliigasse

Premium liigale suure jälje jätnud ründaja tõdes, et tema liitumine Cangzhou Mighty Lionsiga jätab küllap paljud kõhklevale seisukohale, ent kinnitas, et väljakutse on talle meele järele: „Olen nüüd 22-aastane ja liitusin Hiina superliiga klubiga. Lähen uuele väljakutsele vastu enesekindlalt. Minu jaoks on oluline ka see, et peale minu on üleminekuga rahul ka Paide Linnameeskond.“