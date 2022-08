WTA Tallinna turniiri korraldajad treenisid Tallinna Lastekodu lapsi ja toovad nad turniirile

Tallinn Open WTA 250 turniiri direktor Allar Hindi sõnul on laste inspiratsioon ja julgus kiitustväärt. „Meie missioon on õpetada ja julgustada noori tennist mängima, leida uusi tennisehuvilisi ning seeläbi tagada Eesti tennisemängu järelkasv,“ ütles Hint. „Saame täna nii noortele kui ka täiskasvanutele siin näidata, et tennisemänguga on lihtne alustada ning see sobib igas vanuses mängijale. Meie koostöö Tallinna Lastekoduga ei jää kindlasti ühekordseks, üheskoos toetajatega soovime pakkuda noortele tennisehuvilistele regulaarseid treeninguvõimalusi.“