FOTOD | Tass Poola siirdumisest: peatreeneri sõnul nad välismaalt teist pikka ei võta ja saan suure rolli

Itaalia klubi peatreeneri Emanuele Molini nägemuses oli eestlase hankimine investeering tulevikku, nii vaatab asja ka Tass. „Neil olid selleks aastaks pikad võetud ja ei soovinud sinna kolmandat juurde. Aga Trento saab mind soovi korral [laenult] tagasi kutsuda,“ ütles teisipäevasel koondise lahtisel treeningul 208 cm pikkune keskmängija, kes sai ise valida meeskonna, kuhu ta laenule läheb. „Klubi valik oli vaba, nemad aitasid otsida ja mu agent sai ringi vaadata. Päris hea diil, järgmine aasta on kindlustatud, aga samas on Trento lepingus väljaostuklausel, et parema pakkumise puhul on ka see variant olemas.“