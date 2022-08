DELFI VIDEO | Kerr Kriisa hüppeliigesest: seis liiga hea pole, et rõõmustada saaks

„Niipalju oli õnne, et midagi katki ei läinud. Aga ega ta liiga hea ka pole, et rõõmustada. Peab päev päeva haaval vaatama, mingeid lubadusi anda ei saa,“ rääkis Kriisa Delfi videointervjuus.

Kriisa sõidab täna koondisega Sloveeniasse kaasa, aga neljapäeval peetavas MM-valikmängus osalemine on kahtluse all. Teine MM-valikmäng on pühapäeval Tallinnas Soome vastu. EM-finaalturniir algab Eesti jaoks 2. septembril.